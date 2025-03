PREFEITO DE ANGICOS COMPLETA 80 DIAS DO SEGUNDO MANDATO COM GRANDES OBRAS NA CIDADE

O prefeito Miguel Pinheiro Neto (MDB) completou nesta sexta-feira, 21, seus primeiros 80 dias do segundo mandato frente à administração municipal angicana.

De lá pra cá, muitos feitos já foram conquistados, inclusive, com grandes obras em andamento:

️ O prefeito Miguel Pinheiro conseguiu junto ao Governo do Estado o recapeamento asfáltico de ruas da cidade com prolongamento até a sede da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

Nos primeiros quinze dias da gestão atual, o prefeito Pinheiro conquistou nada mais, nada menos quem um novo conjunto habitacional com 50 casas populares para o município.

Em andamento, outras duas grandes obras seguem a todo vapor como é o caso da pavimentação e drenagem do Conjunto Vila Rosa e construção do Galpão Industrial para geração de empregos, ambas obras no bairro Jaime Batista.

☝️Outras obras já estão concluídas para serem entregues ao povo angicano como é o caso da nova Unidade Básica de Saúde Manoel Martins Fernandes, no bairro Alto da Esperança, e do novo Abatedouro Público, na zona rural do município.

Em 80 dias de administração, o prefeito Miguel Pinheiro Neto segue os feitos da primeira gestão:

Asfalto Novo (Bairros Centro, Alto da Alegria, Alto do Triângulo e Prefeito Jaime Batista);

Galpão Industrial;

Novo Conjunto Habitacional com 50 casas populares;

Construção de Pontilhão sobre o Rio Pataxó na Comunidade Rio Velho;

Folha Salarial em dia;

Merenda de excelente qualidade em todas as escolas;

Farmácia Básica com medicamentos necessários:

Médicos Especialistas atendendo a população;

Médicos, enfermeiros, técnicos, bioquímicos 24 horas no Hospital Municipal;

Emenda Parlamentar para custeio da saúde municipal;

Piso nacional dos professores reajustado;

Valorização da Cultura e Festas Tradicionais (Carnaval e Padroeiro São José);

Cortes de Terra;

Programa Garantia Safra (Distribuição de Sementes para o homem e a mulher do campo);

E muito mais;

E o mais importante, a administração do prefeito Miguel Pinheiro Neto tem desenvolvido cada vez mais o nosso município e elevado a autoestima da população angicana com uma melhor qualidade de vida. E vem muito mais por aí, afinal, nossa ANGICOS está em boas mãos!