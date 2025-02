PREFEITO DE GALINHOS HUDSON FAZ LEITURA DA MENSAGEM ANUAL NA CÂMARA DE VEREADORES

O prefeito de Galinhos, Hudson Matias (PSDB), realizou a leitura da Mensagem Anual em sessão solene realizada na sede da Câmara Municipal de Galinhos, que ficou com suas dependências totalmente lotadas, marcando o início dos trabalhos do Poder Legislativo neste ano de 2025, reafirmando seu compromisso com cada cidadão do município.

Estiveram presentes: o Vice-Prefeito Joab de Paquete, o ex-prefeito Francibaldo Cruz, mas conhecido por irmão Naldo, vereadores, autoridades politicas e religiosas, secretários de governo, servidores públicos e população em geral.

Foi um momento muito significativo para o prefeito eleito pelo o povo, onde ele teve na leitura a oportunidade de compartilhar os planos, projetos e prioridades do governo, que guiarão o progresso da cidade para os próximos quatros anos.

Hudson destacou sua consciência sobre a responsabilidade que possui e a confiança que a população depositou nele afirmando que: “Meu compromisso é continuar trabalhando com seriedade, dedicação e transparência, sempre buscando o melhor para nossa comunidade. Continuamos unidos, porque Galinhos avança com trabalho e comprometimento”. Concluiu.