MACAU: PREFEITO RECEBE SELO DO MP, TCE E MPC/RN PELA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO NOS GASTOS COM FESTEJOS JUNINOS

O município de Macau integra a lista de 130 cidades potiguares que apresentaram informações sobre as contratações durante o período junino festivo e foram contempladas com o selo de transparência.

A certificação recebida com muito entusiasmo e alegria pelo prefeito José Antônio de Menezes foi chancelada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), o Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) e o Ministério Público de Contas (MPC/RN).

“O selo de transparência coroa o trabalho de toda uma equipe que esteve à frente dos festejos juninos no Roçado de São Pedro”, frisou o prefeito José Antônio de Menezes.

O painel eletrônico é coordenado pelo Laboratório de Orçamentos e Políticas Públicas (LOPP) do MPRN e reúne dados sobre as contratações de artistas para o período das festividades juninas.

As informações sobre essas contratações públicas realizadas ou não nos anos de 2023 e/ou 2024 foram prestadas voluntariamente pelos municípios até o dia 07 de junho. Os dados estão disponíveis no site do TCE-RN, tce.rn.gov.br, na seção “Painéis da Transparência”.