PREFEITO E VICE DE POTIRETAMA-CE SÃO CASSADOS POR ABUSO DE PODER POLÍTICO

O prefeito de Potiretama, Luan Dantas (PP), foi cassado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024. O gestor encontra-se atualmente preso e afastado do cargo. No entanto, a acusação que agora resultou na cassação do mandato é diferente da que diz respeito à prisão preventiva que ele cumpre.

Decisão do juiz Isaac Dantas Bezerra Braga, da 86ª Zona Eleitoral, publicada na última quinta-feira (24), acatou denúncia apresentada em ação do Ministério Público do Ceará (MPCE) sobre irregularidades nas eleições em Potiretama, em que Dantas foi reeleito.

A sentença afirma que a gestão municipal realizou, entre janeiro e agosto de 2024, 240 contratações temporárias sem a realização de processo seletivo ou apresentação de justificativas legais. Para o juiz, as admissões foram utilizadas com finalidade eleitoral, caracterizando desvio de finalidade e uso da máquina pública em benefício da campanha de reeleição do prefeito.

O pedido de cassação também se aplica à vice-prefeita eleita, Solange Campelo (PT), que está atualmente no cargo de prefeita de forma interina por conta de licença de 30 dias apresentada por Luan Dantas. A decisão também pede a inelegibilidade dos gestores.

A cassação do prefeito e da vice do município ocorreu em primeira instância, podendo ainda receber recurso e ir parar nas instâncias superiores.

