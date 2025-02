PREFEITO HÉLIO AFIRMA QUE GUAMARÉ ESTÁ PRONTA PARA REALIZAR UM CARNAVAL COM ALEGRIA, ORGANIZAÇÃO E, ACIMA DE TUDO, SEGURANÇA!

O prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (PSDB), recebeu nesta quinta-feira (13), o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Alarico, e sua comitiva para discutir e planejar estratégias para garantir a segurança dos foliões durante o Carnaval 2025, que acontecerá de 28 de fevereiro a 4 de março.

Além do prefeito e do Coronel, estiveram presentes o Subcomandante Geral, Coronel Mendonça, o Diretor de Saúde da PM, Coronel Demócrito, o Comandante do CPR4, Coronel Assis Santos, o Comandante da 1ª CIPM, Capitão Montenegro, o Comandante do 3° Pelotão de Guamaré, Tenente Raposo, o Subtenente Johnny Cruiff, o secretário municipal de Segurança, Francinilson Cabral, e o comandante da Guarda Municipal, Jabneã Batista.

Segundo o prefeito Hélio, “a prefeitura de Guamaré está garantindo alimentação, alojamento e toda a estrutura necessária aos policiais militares que reforçarão a segurança do município. Com essa estrutura e a integração entre as forças de segurança, Guamaré terá o carnaval mais seguro do RN. Guamaré está pronta para um carnaval com alegria, organização e, acima de tudo, segurança!”. Comentou em sua página no Instagram.