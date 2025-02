PREFEITO HÉLIO: CADÊ “CAMPEÃO”, O PISO E SEXTO DE FÉRIAS DOS PROFESSORES?

O prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (PSDB), há muito tem se demonstrado de forma generalizada um gestor sem compromisso para com os servidores públicos, sendo histórico seu conjunto de leis que se referem ao Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Servidores (Lei nº. 692/2016), a mesma norma em razão dos Servidores da Saúde (Lei nº. 691/2016) e da Guarda Municipal (Lei nº. 692/2016), Plano de Carreira Geral dos Servidores (Lei nº. 690/2016), tudo editado para criação de uma cortina de fumaça, pois muito dos direitos dos servidores somente são consolidados com base em decisão judicial, ou seja, o município cria lei, Hélio não cumpre e a o Poder Judiciário decide em favor do servidor.

Sua falta de comprometimento, deu causa a um grande débito da prefeitura nos tribunais, demandas que se arrastam a quase 10 anos, gerando sentimento de impotência e incontáveis prejuízos aos servidores e aos cofres públicos.

E nesse rastro, estão os servidores do magistério, que historicamente vem sofrendo com o comportamento de total desrespeito, uma vez que até o presente momento, o gestor municipal não pagou o reajuste de 6,27% do piso salarial dos professores. Essa atitude mostra além do desprestígio da categoria pelo prefeito, sua aposta numa amnésia seletiva da população que já agoniza com suas negligências.

E pouco adianta a argumentação de falta de recursos, pois o piso sofrer reajustes justos e constantes, o que ensejaria a administração pública a programação, o planejamento. Muito menos, cabe mencionar que a Câmara Municipal está em recesso, pois quando é interesse do prefeito, as sessões extraordinárias são convocadas e formalidades quebradas, estraçalhadas e jogadas no lixo.

O prefeito campeão de promessas não cumpridas, alega que o município já cumpre a lei do piso do Magistério. No entanto, o fato é que Hélio não demonstra apreço algum pelos professores, chegando ao ponto de massacrar a categoria. E a prova disso, é o fato de ter mantido o Secretário Renato Dantas, considerado o pior gestor da educação que o município já teve, nascido na gestão de Eudes Miranda, marcado na gestão de Arthur Teixeira.

O governo municipal deve aos professores quatro meses de reajuste referente ao ano de 2024 e o sexto de 15 dias de férias. Sexto esse, que na história do município, somente foi pago na gestão do ex-prefeito Adriano Diógenes. De lá para cá, só enrolação, enganação do prefeito que topa qualquer parada para prejudicar a vida dos servidores.

Com esse comportamento é fácil compreender porque a educação tem números negativos, índices desfavoráveis do FUNDEB. O prefeito Hélio afronta, humilha, desvaloriza e desrespeita os professores do município, esses que não estão pedindo nenhum favor, pois é a lei que obriga o pagamento do novo piso, que passou de R$ 4.580,57 para R$ 4.867,77, considerando uma jornada de 40 horas semanais.

Os professores merecem respeito e valorização. Chega de promessas vazias e enrolação. Nossos filhos merecem mestres reconhecidos para que orientem sua formação e seu futuro. Hélio que se autointitula campeão, tem se mostrado um líder em promessas não cumpridas, assim como as nuvens vazias: impressionam no começo, mas nunca trazem a chuva esperada.