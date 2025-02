PREFEITO HÉLIO CONTRATA O CANTOR PEDRO LUCCAS PARA O CARNAVAL POR R$ 45 MIL REAIS

Cumprido o mesmo tempo e percurso da Banda Cheiro de Amor, a segunda banda contratada pela Prefeitura de Guamaré para se apresentar no Carnaval deste ano, foi conhecida por meio da publicação no Diário Oficial desta sexta-feira (07). Trata-se, da PEDRO NAME DI LUCCAS PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS (PEDRO LUCCAS), pelo custo de R$ 45 mil reais:

O artista realizará apresentação musical (show), para o carnaval de Guamaré, no dia 01 de março de 2025 na avenida principal (Rua Monsenhor José Tibúrcio), em forma de arrastão.

Clique aqui: Contratação Carnaval 2025 – Pedro Luccas