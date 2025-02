PREFEITO HÉLIO ESCONDE VALOR MILIONÁRIO EM ADESÃO DE TRIOS ELÉTRICOS PARA ENGANAR A POPULAÇÃO

Enquanto os foliões do bloco dos desesperados representados pelos empregados da PROMOVE, UNISAU, Cooperativas e MEIs levaram um calote da Prefeitura de Guamaré e não poderão tomar as ruas para festejar.

O irreverente prefeito Hélio Willamy que tem como único projeto político distribui empregos, inclusive durante a campanha eleitoral, resolveu promover uma manobra inusitada ao aderir a ata de preço nº. 09/2024 do Município de Mossoró:

Como se observa o extrato de publicação da adesão à ata de registro de preços não contém o valor do lote ao qual a Prefeitura de Guamaré aderiu. Medida importante para garantir a transparência e a clareza do processo de adesão, permitindo que todas as partes interessadas saibam exatamente quais valores estão envolvidos na adesão. Além disso, a publicação do valor do lote no extrato de adesão ajuda a assegurar que os preços praticados estão de acordo com os valores de mercado e que houve consulta prévia ao fornecedor.

Assim, no sentido de garantir a transparência que falta a Prefeitura de Guamaré, o blog acessou o Portal da Transparência da Prefeitura de Mossoró, instante em que identificou que o valor foi de R$ 2.460.000,00, em favor da empresa PAVING OBRAS EIRELI, CNPJ nº. 35.485.183/0001-67, conforme se observa do documento abaixo.

Pregão Eletrônico – 02.2024 – SMC

O valor que o município ousou aderir é um absurdo, um tapa na cara do cidadão que não tem o que comer e cumprir com suas obrigações mais básicas.

Para se ter ideia, o valor referente a adesão daria para pagar 1.620 empregados que recebem um salário mínimo mensal.

NOTA DO BLOG

Em uma cidade onde a transparência deveria ser a base da administração pública, o prefeito opta por um caminho sombrio. Em vez de priorizar a divulgação de informações públicas e garantir a prestação de contas à população, ele prefere organizar festas e eventos luxuosos, desviando a atenção das críticas e investigações que poderiam surgir.

Enquanto isso, pais de família, que dependem de seus salários para sustentar suas casas, enfrentam a dura realidade da fome. O atraso no pagamento dos salários não é apenas uma questão financeira, mas uma questão de dignidade e sobrevivência. A omissão de informações e a falta de transparência são estratégias para evitar a responsabilização, mas o preço pago pela população é alto demais.

A administração pública deve ser um exemplo de ética e responsabilidade, e não um palco para festas e encobrimentos. A verdadeira liderança se mostra na transparência e no compromisso com o bem-estar de todos os cidadãos, especialmente daqueles que mais precisam.

Não sei quanto vai custar o carnaval de Guamaré, mas posso assegurar que muita coisa que vem de Mossoró me dá calafrios. Depois vocês conhecerão as razões dos meus tremores.