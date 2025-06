PREFEITO HÉLIO EXONERA IRMÃO NILDO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º – EXONERAR, IVANILDO NASCIMENTO DE ALMEIDA, mas conhecido como Irmão Nildo, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretário Adjunto lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Clique aqui: EXONERAÇÃO – IVANILSON ALMEIDA- IR. NILDO 2025

Veja outras exonerações e nomeações no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), na edição desta segunda-feira (02).

Exonerar, FABIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA, das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Exonerar, LIBNA THALLYTA BARBOSA DE ALMEIDA, das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, MARIA ILZA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Nomear, MARIA DA CONCEICAO DO AMARAL SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Nomear, CRISTIANE CHELIA ALVES MACIEL, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Segurança, Desenvolvimento Social e Patrimonial.

