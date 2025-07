PREFEITO HÉLIO MARCA PRESENÇA AO LADO DA FAMÍLIA EM HOMENAGEM AOS 12 ANOS DE FALECIMENTO DE JOÃO PEDRO FILHO

Na noite de quinta-feira (17), a comunidade de Baixa do Meio, reuniu-se em profunda emoção para celebrar a memória dos 12 anos de falecimento do ex-prefeito João Pedro Filho. A cerimônia religiosa foi realizada na Igreja de São Sebastião, com missa presidida pelo Padre Gilvan Bezerra, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

O momento foi marcado por homenagens sinceras e palavras tocantes sobre o legado de João Pedro, cuja trajetória continua viva nas lembranças dos familiares e amigos. Entre os presentes, a figura do prefeito Hélio se destacou pela proximidade e apoio à família. Ao lado da vice-prefeita Clécia de João Pedro, filha do homenageado, e dos irmãos Mozaniel e Márcio Ranges, Hélio demonstrou sensibilidade e respeito em um dos momentos mais significativos da cerimônia.

Em sua conta no Instagram, o prefeito expressou os momentos de emoção e gratidão ao lado de Clécia, Márcio e Mozaniel:

Na noite de ontem, participei da missa pelos 12 anos de falecimento do ex-prefeito João Pedro Filho. Estive ao lado dos familiares, amigos e de uma comunidade inteira que reconhece o legado de um homem do povo com uma marca de trabalho por aqueles que mais precisam. Tive a honra de estar ao lado de @cleciadejoaopedro, sua filha e nossa vice-prefeita, e dos seus irmãos Mozaniel e Márcio, num momento de muita emoção, mas também de profunda gratidão. Seu João Pedro deixou marcas que o tempo não apaga — um exemplo de homem público, pai e cidadão. Que sua memória siga nos inspirando a servir com humildade e compromisso com o povo guamareense. “Hoje a saudade fala mais alto… Lembrar do líder firme e do pai amoroso que foi seu SEU JOÃO PEDRO FILHO é também reconhecer o legado que deixou em sua família, especialmente na vida da nossa vice-prefeita. Sua presença continua viva nos ensinamentos, no exemplo de dignidade e no amor que espalhou por onde passou.”

Estiveram presentes o vereador e genro de João Pedro, Gustavo Santiago; o presidente da Câmara, vereador Eudes Miranda; outros vereadores, secretários e diversas lideranças políticas locais. Todos reafirmaram o carinho e admiração pela memória de um líder que marcou a história de Guamaré.

Durante a cerimônia, chamou atenção a sintonia visível entre Mozaniel Rodrigues, o prefeito Hélio e o presidente da Câmara, vereador Eudes Miranda. A proximidade entre os três foi marcada por conversas cordiais, trocas de gestos de respeito mútuo e uma presença conjunta que evidenciou afinidade política e pessoal. Mozaniel, filho do homenageado, demonstrou profundo reconhecimento por Hélio e Eudes, indicando que, além das raízes familiares e do legado público de João Pedro, há também uma construção de laços sólidos entre lideranças que compartilham valores e caminham pelo bem de Guamaré.

Post Views: 102