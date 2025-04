PREFEITO HÉLIO NOMEIA EMPRESÁRIO WILLIAM BRUNO COMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TURISMO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; Nomeia o empresário do ramo de construção civil WILLIAM BRUNO DE MORAIS TEIXEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretário Adjunto, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Turismo.

Clique: PORTARIA 522.2025 – WILLIAM BRUNO DE MORAIS TEIXEIRA – SEC. ADJUNTO

Veja mais nomeações na edição desta quinta-feira, dia 03

Nomear, FABIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Nomear, GEOVANNA NASCIMENTO DOS SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO MACIEL, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Nomear, DANILLO JEAN DA COSTA MORAIS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, RICARDO RODRIGUES DE SOUSA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe do Departamento de Recursos Humanos, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Nomear, DARIA MARIA BEZERRA DE MORAIS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARIA SELMA FONSECA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, LILIAN MIRANDA DO NASCIMENTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora do Núcleo Especial de Educação Especial, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, NAYANE CARLA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, REBECA VITORIA TEIXEIRA FERREIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, RAPHAELLA KALLIANA OLEGARIO DE LIMA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, ELENILSON DE OLIVEIRA FONSECA JUNIOR, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador Comdec, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Segurança, Desenvolvimento Social e Patrimonial.

Nomear, VILMAGNA DE MOURA MARTINS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Nomear, JOSEFA VIVIA DE MOURA MARTINS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Nomear, JESSICA KELLY DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Nomear, MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Finanças.

Nomear, ADRIANA CAMARA SILVA OLIVEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Nomear, MARCILENE RODRIGUES DOS SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Nomear, MARCIELLY DOS SANTOS MOURA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, SANDRA GERVAISE DE ARAUJO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.