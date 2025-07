PREFEITO HÉLIO NOMEIA LARISA MAYARA COMO NOVA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º – Nomear, LARISA MAYARA PEREIRA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretária Municipal, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social. O ato foi publico no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), na edição desta terça-feira (15).

Larissa Mayara é esposa do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, e ela substitui a ex-secretária Marisa Rodrigues, com muitas expectativas e desafios na área social do município.

Não podemos negar que Marisa prestou relevantes serviços ao município de Guamaré, ela foi exonerada do cargo pelo prefeito Hélio nesta mesma edição, encerrando o longo comando a frente da secretaria de assistência social.

Segundo informações, a mudança faz parte de uma reforma administrativa na gestão municipal. Ainda não se sabe qual o cargo que Marisa irá ocupar na gestão do prefeito Hélio Willamy.

