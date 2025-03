PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta terça-feira, 11 de março de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, JOYCE PAULA LUNA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência do Ambulatório Médico Especializado, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ANDRIELLY MARTINS DA CUNHA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Segurança, Desenvolvimento Social e Patrimonial.

Nomear, ELENILDE ALVES DE MIRANDA SIQUEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Nomear, ARTUR FELIPE DE ARAUJO SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor Administrativo do HMLM, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Exoneração a pedido

Exonerar a pedido, o (a) servidor (a), FRANCISCO HERIBERTO BEZERRA DA SILVA, das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe do Departamento de Recursos Humanos, lotado (a) na Secretaria Municipal de Administração.