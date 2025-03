PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta quarta-feira, 12 de março de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, ARIADNA CUNHA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de CRAS, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, RAIMUNDA CRISTINA DE OLIVEIRA TRAJANO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Capacitação, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, JULIANA PEREIRA PINTO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente de Cadastro e Distribuição, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, SANTIAGO DA SILVA SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe do SCFV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, TATIANA PEREIRA GOMES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente de Programas Especiais, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, CARLOS THIAGO DE MORAIS PERES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria de Administração, Orçamento e Finanças, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, ANA ALICIA DA SILVA ANDRADE, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Apoio a Grupos Minoritarios, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, ERIKA LARISSA LIMA DE MELO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente dos Conselhos Sociais, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, TALLITA GUIMARAES BEZERRA DE MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Artesanato, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, JOAO MARIA ALEXANDRE DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível III, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura.

Nomear, MARIZETT ALVES DE SIQUEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energia e Projetos Especiais.

Nomear, KLEBSON RICARDO DA SILVA BEZERRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Nomear, LINDOMAR ADELINO DA FONSECA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado.

Nomear, MARCUS VINICIUS BORGES CUNHA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, AMANDA PAULA SANTOS DE QUEIROZ, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado.