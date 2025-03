PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta quarta-feira, 19 de março de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, FRANCISCA KARINA NASCIMENTO DA COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ELIANE RODRIGUES DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA DIVA DA SILVA COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, SEVERINA KELLY BERNARDO DE OLIVEIRA MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Transporte Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, SUIANA DA SILVA OLIVEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, FRANCIANA VITAL DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, VANESSA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA MAGNA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, JULIANE DE ARAUJO SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ANA LUCIA COSTA DA SILVA MORAIS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA CRISTINA BRAZ CAMARA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, TAMARA SOARES DE MORAIS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, EDENIA BARBOSA DA CRUZ, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, TUANY YONARA MIRANDA DO VALE, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, EDIVANIA DE ARAUJO MARTINS SANTANA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ISABEL MARIA NASCIMENTO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA DE FATIMA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, JAILMA EVANGELISTA DA COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, LEDA ALVES DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA DAS DORES DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA SONIA JUSTINO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, JEFERSON LENO FERNANDES DE ABREU, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetor de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MIRANDA SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ZIBIA DA SILVA NASCIMENTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ANTONIA DA SILVA MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, DEBORAH KALLYANNE DE MEDEIROS SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, NIZIA MOREIRA DA SILVA ARAUJO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARCIO ANDRE CASSIMIRO DO NASCIMENTO JUNIOR, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenador de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ANTONIA PAULA DA SILVA FELIX, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, EXPEDITA DE LIMA MENDES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, JEANE CUNHA DE MIRANDA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, DEIVISON RENAN DA CRUZ ADRIANO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, TATIANY DO NASCIMENTO MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA DA CONCEICAO VALE DE MORAIS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, RAQUEL SILVA DA CRUZ, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Exoneração a pedido

Exonerar a pedido, o (a) servidor (a), ALINE DE SOUZA RODRIGUES, das atribuições inerentes ao cargo efetiva de Professor (a) Educação Infantil (Pedagogo), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.