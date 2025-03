PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta quinta-feira, 20 de março de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, CYNTHIA DA SILVA AVELINO GOMES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ALAN TEOTONIO FERNANDES MIRANDA DA SILVA FONSECA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador de Transporte e Trânsito lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, ELBIA HELENE DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Tributação.

Nomear, ROMILDO ALVES RIBEIRO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Controle de Zoonoses, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, VERONICA MARIA DA CONCEICAO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Turismo.

Exoneração

Exonerar, JULYERMERSON DA SILVA FELIX, das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador de Transporte e Trânsito, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.