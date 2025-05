PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS NA EDIÇÃO DESTA QUINTA-FEIRA, 15

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta quinta-feira, 15 de maio de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear mais servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, NICOLLE DE OLIVEIRA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Nomear, ARIADNE SILVA DE SANTANA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Transporte Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA DAS GRACAS FREIRE ESTEVAM, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Limpeza, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, WILKA SAYONARA FELIPE DE SOUSA CUNHA MARTINS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Limpeza, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

