PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS NA EDIÇÃO DESTA SEGUNDA, 07

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta segunda-feira, 07 de abril de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, CHARLES DANIEL DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenador de Merenda Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ELIAN ARAUZ FONSECA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente de Vigilância Ambiental, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ALCINEIDE DE BRITO COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Limpeza, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, KILWIA ANDS LIMA DE OLIVEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetor de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, IRIS PAULA GOMES DANTAS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Tributação.

Nomear, FRANCIMARA FREIRE DO NASCIMENTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energia e Projetos Especiais.

Nomear, VANUSA FRANCA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Articulação Institucional.

Exoneração a pedido

Exonerar a pedido, o (a) servidor (a), BARBARA NARCISO DUARTE, das atribuições inerentes ao cargo efetiva de Médico – Mastologia, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.