PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS NA EDIÇÃO DESTA SEGUNDA, 12

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta segunda-feira, 12 de maio de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear mais servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, JOSE JULIO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenador de Limpeza, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível III, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ROBERTA DHIOVANNA SOARES FILGUEIRA RAMOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Manutenção das Unidades, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, JOAO ESDRAS DE LIMA MELO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Pessoal e Transporte, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, DAYVID GOMES LIMA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Gabinete da Vice Prefeitura.

Nomear, ANA CRISTINA MARTINS MACIEL, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Nomear, JULIETTY DO CARMO SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

Nomear, WANIELLE LARISSA LEANDRO DE ARAUJO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.

Exonerar a pedido

Exonerar a pedido, o (a) servidor (a), IANA KATIUSCIA DO NASCIMENTO SOUZA BORGES, das atribuições inerentes ao cargo efetivo de Professora Educação Infantil (Pedagogo), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.

