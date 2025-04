PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS NA EDIÇÃO DESTA SEXTA, 11

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta sexta-feira, 11 de abril de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, MARIA ALZENIR DA SILVA GOMES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora da Biblioteca Pública Municipal Tereza Vieira de Melo, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARTA RAFAELA DE LIMA SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA LUANA DA COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) de Escola Rural, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

