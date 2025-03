PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS PARA COMPOR O GOVERNO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta sexta-feira, 07 de março de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para compor o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, ALUIZIO LUCIO DO NASCIMENTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Nomear, CLAUDIA RAQUEL CORLET DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Transporte Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, FRANCISCA MARIA PORFIRIO BEZERRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora Administrativa da UPA 24h, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, JARLETE SIQUEIRA BEZERRA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA VALE, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARCIA MEYRE DE ABREU LEITE BEZERRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível III, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Turismo.

Nomear, LEVI MILLY SOARES DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) de Escola Rural, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetor de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, JOELMA DA SILVA ALVES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Turismo.

Nomear, MARIA STEPHANIA VITORIANO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA GABRIELA DE MEDEIROS LOPES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Limpeza, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, VITORIA VALQUIRIA DE MEDEIROS DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Limpeza, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA CELIA DA FONSECA GOMES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Limpeza, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA MONICA DE OLIVEIRA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MATEUS RODRIGUES SALVIANO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.

Nomear, ANTONIA DA CONCEICAO SILVA DE MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Transporte Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, JOANDERSSON ANGELO DE MIRANDA SIQUEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, GRACILENE RODRIGUES DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, GEIZA GOMES LUCAS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador (a) Pedagógico Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

NOTA DO BLOG

A Prefeitura de Guamaré tem realizado uma serie de contratações diretas de pessoal para serem pagos na própria folha de pagamento. Em sua maioria, de ex-servidores selecionados que trabalharam na empresa PROMOVE, Unissal, e Cooperativas, dentre outros.

A informação que recebemos é que essas contratações é temporária de apenas três meses, enquanto se contrata uma empresa terceirizada para contratação de pessoal, tendo em vista que as empresas Promove e Unissal não tem mais contrato com a prefeitura do município.

O Blog irá disponibilizar um link com os nomes de todos os servidores contratados por secretaria de forma direta feita pela prefeitura de Guamaré, assim que for disponibilizada a folha de pagamento de pessoal no portal da transparência. Aguarde!