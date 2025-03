PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta segunda-feira, 10 de março de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo. Outros servidores pediram exoneração do cargo efetivo que ocupava na prefeitura.

Veja as nomeações:

Nomeações

Nomear, MIRIAM BRAZ SABINO DE SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Escola Municipal de Pequeno Porte, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, EVANIR DE SOUZA SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Nomear, JOSE NICODEMOS CABRAL IRINEU, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Nomear, RAIMUNDO INACIO BEZERRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, MARIA SILVA DOS SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Controladoria Geral do Município.

Nomear, JOYCE PAULA LUNA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Gerência do Ambulatório Médico Especializado.

Nomear, RENAN DA SILVA MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Finanças.

Nomear, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetor de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Exonerações a pedido

Exonerar a pedido, o (a) servidor (a), RAPHAEL TEIXEIRA MOREIRA, das atribuições inerentes ao cargo efetivo de Cirurgião Dentista – Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Exonerar a pedido, o (a) servidor (a), JACKSONARA PINHEIRO DOS SANTOS, das atribuições inerentes ao cargo efetivo de Professor (a) Educação Infantil (Pedagogo), lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.

Exonerar a pedido, o (a) servidor (a), ANTONNY JEAN SILVA, das atribuições inerentes ao cargo efetivo de Enfermeiro – Saúde da Família, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.