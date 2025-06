PREFEITO HÉLIO NOMEIA SAMUEL JUVENCIO COMO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º – NOMEAR, SAMUEL JUVENCIO DA SILVA, mas conhecido na cidade como Samuel da Brasil Gás, ou Samuel de Efigênia, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretário Adjunto lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

