PREFEITO HÉLIO PRORROGA CONTRATOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 015/2021

CONTRATADO: EDVAN PACHECO – OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado em Guamaré, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 25 de março de 2025 e término em 24 de março de 2026.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 036/2023

CONTRATADO: PAULO ADALBERTO DE SOUZA – OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel para funcionamento do Ambulatório Médico no Distrito de Baixa do Meio, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 25 de abril de 2025 e término em 24 de abril de 2026.

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL N° 24/2022

CONTRATADA: MARIA ILMA DA SILVA CÂMARA – OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel para o funcionamento como Almoxarifado da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 15 de março de 2025 e término em 14 de março de 2026.

EXTRATO DO TERCEITO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 021/2022

Contratado: Edson de Albuquerque Barreto – Objeto do contrato: Locação do imóvel localizado à Rua Felipe Cortez, nº 1460, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59056-150, para o funcionamento da Casa de Apoio de Guamaré em Natal, dispositivo descentralizado vinculado a Secretaria Municipal de Saúde. Objeto do aditivo: Renovação de locação de imóvel pelo período de 12 (doze) meses.