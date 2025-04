PREFEITO HÉLIO SANCIONA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE NO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES

O Prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (PSDB) fez o dever de casa cumprindo o acordo firmado com a categoria dos professores, e sancionou, nesta quinta-feira (03), a Lei n° 847/2025 que concede o reajuste de 6,27 no Piso Salarial dos Professores do município de Guamaré.

Além de um direito dos profissionais, o reajuste é uma forma de reconhecer o trabalho de quem está em sala de aula contribuindo para a formação das nossas crianças e jovens e adultos.

Segundo informações apuradas pelo o portal, a prefeitura ainda fará nesta quinta-feira (03), o pagamento dos professores da rede municipal de ensino em folha suplementar, cumprindo o compromisso firmado com a educação.