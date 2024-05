PREFEITO JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES INAUGURA O SKATE PARK MACAU

O município de Macau conta agora com uma das mais modernas pistas de skate do estado do Rio Grande do Norte. A requalificação do espaço foi idealizada e concluída na atual gestão, atendendo novas exigências para a prática do esporte olímpico.

“Parabéns a gestão, que está priorizando a prática de esportes. Macau já foi palco de grandes eventos, a exemplo das etapas do Circuito Norte Riograndense de Skate e do Circuito Nordestino de Skate, isso há 20 anos atrás e hoje o prefeito José Antônio mostra o carinho e o respeito que sempre teve por esse esporte”, declarou Claudionor(kbça souza), atleta pioneiro na modalidade esportiva no Rio Grande do Norte.

Executada com recursos próprios, a obra de requalificação do Skate Park Macau foi entregue nesta sexta-feira (18) com apresentações de skatistas premiados no estado e em competições nacionais. Vereadores, secretários e assessores do município prestigiaram a inauguração que teve ainda o show da banda de rock Tribo Noturna.

Com informações: Assecom/PMM

