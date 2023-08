Prefeitos do RN em pânico!

Os prefeitos do Rio Grande do Norte estão em pânico. O Tesouro Nacional emitiu um comunicado alarmante que está deixando gestores municipais preocupados. De acordo com a última divulgação, o Fundo de Participações dos Municípios (FPM) referente ao próximo dia 10 de agosto sofrerá uma redução significativa de 20% em relação ao mesmo período no ano anterior. Essa notícia chega logo após uma queda ainda mais acentuada de mais de 30% registrada no último repasse do FPM, ocorrido no dia 10 de julho.

A última vez que os municípios enfrentaram um cenário semelhante foi em 2017, gerando uma onda de incertezas e preocupações entre os gestores locais. Nos anos subsequentes, o FPM sempre apresentou crescimento em relação ao ano anterior.

Apenas nesse próximo repasse, tem município que pode sofrer uma perda de aproximadamente R$ 240 mil reais. Essa quantia, que normalmente seria destinada a financiar serviços essenciais como pagamento de salários dos servidores e investimentos em saúde básica.

Clima de apreensão

A atmosfera de inquietação entre os prefeitos é evidente. Recentemente eles organizaram um protesto em frente à Governadoria, buscando reivindicar repasses pendentes do ICMS. Hoje, diversos prefeitos divulgaram uma nota demonstrando preocupação com a redução nos repasses do FPM. Allyson Bezerra foi um desses prefeitos que demonstram preocupação: “A situação financeira é preocupante e demanda atenção. Esses recursos são essenciais para cobrir os salários dos servidores e garantir a saúde básica”, declarou.

