PREFEITURA DE GALINHOS ABRE INSCRIÇÕES PARA EDITAIS DE FOMENTO À CULTURA E ARTESANATO

A Prefeitura de Galinhos, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, abriu as inscrições para dois editais culturais viabilizados com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Os interessados poderão se inscrever entre os dias 12 e 16 de maio, na sede da Secretaria.

O Edital 01/2025 é voltado à execução de projetos culturais, com recursos que ultrapassam R$ 23 mil. Já o Edital 02/2025 trata da premiação de incentivo ao artesanato, com aporte de R$ 10 mil. As iniciativas buscam fortalecer a produção artística local e valorizar os saberes tradicionais da comunidade.

A ação é fruto de parceria entre o Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e a gestão municipal de Galinhos, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento cultural do município.

Assecom/PMG

