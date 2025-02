PREFEITURA DE GALINHOS ANUNCIA CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE GALOS

A Prefeitura de Galinhos anunciou o início da construção da Orla da Praia de Galos, um projeto aguardado há anos pela população e que promete transformar a região em um novo ponto de encontro para moradores e turistas. A obra será realizada pela gestão do prefeito Hudson Matias e traz a proposta de unir lazer, esporte e valorização do turismo local.

A nova orla contará com caminhódromo, quadras de areia para a prática de beach soccer, vôlei, futvôlei e beach tênis, além de quiosques à beira-mar para que famílias e visitantes possam aproveitar o espaço com mais conforto. O projeto também visa impulsionar o comércio e fortalecer a economia da cidade, atraindo mais turistas e gerando novas oportunidades para os empreendedores locais.

Para o prefeito Hudson Matias, a obra é mais do que uma melhoria na infraestrutura: é a realização de um sonho coletivo da comunidade.

“Construir a Orla de Galos é dar à nossa cidade um espaço que reflete quem somos: uma comunidade forte, acolhedora e cheia de potencial. Ver esse projeto saindo do papel me enche de orgulho, porque sei que ele vai transformar o dia a dia da nossa gente, criar novas oportunidades e deixar nossa cidade ainda mais viva. E o melhor: isso é só o começo do que ainda vamos construir juntos,” destacou o prefeito.

A expectativa é que a obra seja concluída ainda em março, trazendo um novo capítulo para o desenvolvimento da cidade.