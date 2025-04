PREFEITURA DE GALINHOS CONCEDE O REAJUSTE DE 6,27% PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL

A Prefeitura de Galinhos publicou nesta terça-feira (29), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), a Lei Complementar nº 586/2025 que oficializou o reajuste salarial do piso do magistério de 6,27% para os professores da rede municipal de ensino, reafirmando o compromisso com a valorização dos profissionais da educação do munícipio.

O percentual foi estabelecido com base no índice de correção previsto pela Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial dos professores no país. Segundo a gestão municipal, a medida visa valorizar os educadores e reforçar o compromisso com a qualidade da educação.

O novo salário mínimo do magistério dado pelo Governo Federal ficou firmado em R$ 4.867,77, um aumento de 6,27% em relação a 2024. O pagamento do piso do magistério é fruto de um planejamento financeiro responsável, e de um compromisso com a valorização dos professores.

O prefeito Hudson Matias enfatizou que: “O pagamento do reajuste é uma demonstração clara de nosso respeito e reconhecimento pelo trabalho de cada professor da rede municipal, que já será pago ainda neste mês de abril, sendo que a diferença do mês de janeiro/2025 será pago juntamente com o mês de maio/2025, do mês de fevereiro/2025 será pago juntamente com o mês de junho/2025 e por fim do mês de março/2025 será pago no mês de julho/2025. O reajuste faz parte de um esforço contínuo, para melhorar as condições de trabalho e remuneração dos profissionais da educação. Reafirmo meu compromisso com a valorização dos professores e com o futuro de Galinhos, oferendo aos professores e alunos da rede municipal de ensino uma educação de qualidade”, comentou.

Clique aqui: LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 586.2025-REAJUSTE DOS PROFESSORES

