PREFEITURA DE GALINHOS ENTREGA DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PIRANGI

Os moradores da comunidade do Assentamento Pirangi, zona rural do município de Galinhos, foram completados com um novo dessalinizador. Essa conquista só foi possível graças ao apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com a Prefeitura Municipal de Galinhos, beneficiando toda a população local.

A entrega oficial do dessalinizador à comunidade foi realizada na ultima quarta-feira (28), pelo o prefeito de Galinhos, Francinaldo Cruz, que estava acompanhado de Hudson Matias, secretários de governo, equipe do programa Água Doce, e as famílias que residem na comunidade.

O novo dessalinizador vai beneficiar diretamente todas as famílias que moram na comunidade rural. Um pleito de anos dos moradores que agora foi atendido na gestão de Naldo. Um sonho antigo dos homens e mulheres do campo que se tornou realidade.