PREFEITURA DE GALINHOS ENTREGA KITS PARA AGENTES DE SAÚDE, COMBATE A ENDEMIAS E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Prefeitura de Galinhos, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou entrega de kits contendo fardamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, e fiscais da Vigilância Sanitária, visando proporcionar melhores condições de trabalho e valorização desses profissionais essenciais para o município.

O prefeito Hudson Matias (PSDB) enfatizou a importância desses profissionais para a saúde e bem-estar de Galinhos, destacando a valorização da equipe e o compromisso da gestão municipal em oferecer melhores condições de trabalho. “Reconheço o importante papel dos agentes de saúde, de combate a endemias, e os fiscais da Vigilância Sanitária, na promoção da saúde preventiva e da saúde da população. Bem sei que o trabalho de todos os profissionais envolvidos é essencial para a saúde pública funcionar. Valorizar esses servidores é garantir atenção primária de qualidade à nossa população.” Comentou.

Os Agentes de Saúde Comunitária e de Combate a Endemias desempenham um papel crucial na promoção da saúde e na prevenção de doenças dentro das comunidades, realizando visitas domiciliares, identificando problemas de saúde, orientando sobre medidas preventivas, realizando acompanhamento de pacientes e promovendo ações educativas.

Os agentes de combate a endemias também atuam no controle e prevenção de doenças como dengue, zika, chikungunya e outras endemias, orientando sobre eliminação de focos do mosquito transmissor e realizando ações de conscientização para interromper a proliferação dessas enfermidades.

Os fiscais da Vigilância Sanitária do município são profissionais que orientam e fiscalizam atividades e obras para preservar a saúde e o meio ambiente.

O secretário de Saúde Wilker William, disse que: “ao oferecer os kits e EPIs adequados a estes profissionais, estamos assegurando a segurança e o conforto necessários para que cada um desempenhem suas atividades com excelência, impactando positivamente a saúde da nossa população. A gestão vem focando cada vez mais no melhor desempenho e execução das ações e serviços de saúde do município de Galinhos”, destacou.