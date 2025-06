PREFEITURA DE GALINHOS ENTREGA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM GALOS

A Prefeitura de Galinhos inaugurou nesta segunda-feira (23) a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Galos. A obra, iniciada na gestão do ex-prefeito Irmão Naldo, foi concluída pela atual administração do prefeito Hudson Matias e representa a realização de um antigo desejo da população local.

A UBS recebeu o nome de Raimunda Soares dos Santos, em homenagem à galinhense que dedicou sua vida à área da saúde pública como servidora do Estado. O nome foi escolhido como forma de reconhecer o esforço e a dedicação de Raimunda nos atendimentos à comunidade, deixando um legado de cuidado e compromisso com o bem-estar coletivo.

Com início dos atendimentos previsto para segunda-feira, 30 de junho, a nova unidade funcionará de segunda a sexta-feira, nos horários de 7h às 11h e de 13h às 17h. A UBS Raimunda Soares dos Santos oferecerá uma estrutura completa para atender às demandas de atenção primária à saúde da população.

Entre os serviços disponíveis estão atendimentos de clínico geral, realização de exames laboratoriais, enfermagem, odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia. A unidade também será responsável pela aplicação de vacinas e pela entrega de medicamentos da farmácia básica, garantindo acesso a cuidados essenciais para a saúde dos moradores.

Durante a inauguração, o prefeito Hudson Matias destacou a importância da entrega: “A entrega dessa UBS representa o cuidado com a saúde das pessoas e o respeito pelos sonhos da nossa comunidade. É uma alegria enorme poder concluir essa obra e colocar em funcionamento um espaço que vai transformar o acesso à saúde em Galos”, afirmou o gestor.

A entrega da unidade marca mais um avanço na política municipal de fortalecimento da rede básica de saúde, reforçando o compromisso da atual gestão com a qualidade de vida da população.

Assecom/PMG

