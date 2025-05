PREFEITURA DE GALINHOS MANTÉM TRADIÇÃO E ANUNCIA O SÃO JOÃO DE GALOS

As festas juninas fazem parte de uma tradição forte em todo o Nordeste e reúnem danças folclóricas, comidas típicas, decoração colorida, fogos e fogueiras, transformando o São João em uma das mais genuínas manifestações populares, que remontam às celebrações dos santos cristãos.

Em Galinhos não será diferente, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Eventos, promoverá o tradicional São João de Galos no próximo dia 23 de junho de 2025, a partir das 22h no largo da praça pública, localizada no centro da comunidade.

A programação inclui apresentação das Quadrilhas Juninas, Barracas Temáticas, Comidas Típicas e se encerra com a apresentação de atrações musicais como: Forró Meirão, Banda a Loba, e Farra de Rico.

Com essa iniciativa, a prefeitura de Galinhos demonstra o compromisso em promover eventos culturais de qualidade e em proporcionar momentos de celebração e diversão para a comunidade local.

O prefeito Hudson Matias disse que: “o São João de Galos já é tradição, teremos no próximo dia 23 de junho na comunidade de Galos, uma festa animada, que promete movimentar a comunidade com música, dança e muita alegria.”, comentou.

