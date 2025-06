PREFEITURA DE GALINHOS REALIZA ENTREGA DE NOVOS VEÍCULOS PARA REFORÇO DA SAÚDE E INFRAESTRUTURA

A Prefeitura de Galinhos realizou, nesta segunda-feira (23), a entrega de novos veículos que irão reforçar os serviços de saúde e infraestrutura no município. Foram entregues dois carros modelo Polo e um caminhão limpa fossa (também conhecido como caminhão de vácuo), ampliando a frota municipal e garantindo mais agilidade no atendimento à população.

Os dois veículos de passeio serão utilizados, prioritariamente, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, facilitando o transporte de pacientes para consultas, exames e cirurgias em outras cidades, além de outras necessidades da rede de atenção básica.

“Esses veículos vão nos ajudar a dar mais dignidade ao atendimento dos nossos pacientes, com transporte seguro e eficiente para onde for necessário, seja em Natal, Mossoró ou qualquer outra cidade onde o procedimento for agendado”, destacou o prefeito Hudson Matias.

Já o caminhão limpa fossa será incorporado à estrutura da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e contribuirá para ações de saneamento, garantindo melhores condições de higiene e saúde pública nos bairros e comunidades do município.

A entrega dos veículos faz parte das ações de fortalecimento da gestão pública e melhoria dos serviços oferecidos à população. Segundo a Prefeitura, o objetivo é seguir ampliando a infraestrutura municipal de forma responsável e planejada.

