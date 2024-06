PREFEITURA DE GALINHOS REALIZA II FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF

A Prefeitura de Galinhos, em parceria com as Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), e a Comissão Intersetorial do Selo UNICEF, promoveu nesta segunda-feira (11), o II Fórum Comunitário do Selo UNICEF – Edição 2021-2024.

O evento, realizado no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, reuniu representantes da sociedade civil, secretário de governo, vereadores, jovens e crianças e teve como objetivo mostrar os avanços e desafios do município na caminhada da garantia do desenvolvimento de políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes.

Durante o fórum, os eixos temáticos foram defendidos por mobilizadores das áreas de educação, saúde e assistência social, que expuseram indicadores importantes alinhados às ações do Selo UNICEF no município. Essa abordagem proporcionou um espaço de diálogo e reflexão sobre as políticas públicas implementadas no município de Galinhos.

Além disso, o evento contou com apresentações culturais de alunos das escolas municipais. No evento, o prefeito Francinaldo Cruz, mas conhecido por irmão Naldo, reafirmou seu apoio às iniciativas voltadas para esse público. Ele destacou a importância do município participar desta edição do Selo, considerando um marco para a gestão. “Este selo é uma prova de nosso compromisso com o futuro de nossas crianças e adolescentes”, comentou.

O Selo UNICEF é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que busca estimular e reconhecer avanços na promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município de Galinhos.

A adesão ao Selo é voluntária e envolve a implementação de políticas públicas alinhadas com a Convenção sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Comprometida com a promoção dos direitos da infância e adolescência, Galinhos aderiu ao Selo UNICEF e destacou-se pelas ações realizadas.