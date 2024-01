PREFEITURA DE GOIANINHA LANÇA EDITAL DE CONCURSO COM 24 VAGAS E SALÁRIO DE ATÉ R$ 1,5 MIL

A Prefeitura de Goianinha está com inscrições abertas para o Concurso Público da Guarda Civil Municipal. As inscrições vão até o dia 28 de janeiro e podem ser realizadas no site da Comperve (www.comperve.ufrn.br). Serão ofertadas 24 vagas mais 05 do cadastro de reservas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00(cem reais).

“A Guarda Municipal tem sido fundamental em Goianinha para tornar a cidade mais segura e melhor de se viver. Ampliar esse quadro faz parte do nosso compromisso na Segurança Pública. Estamos com ótimas expectativas para esse concurso”, afirma a prefeita de Goianinha, Nira Galvão.

Estão sendo disponibilizadas 24 vagas, mais 05 do cadastro de reserva. O salário base é de R$ 1.500,00. Das oportunidades, 2 serão direcionadas para pessoas com deficiência (PcD) e 05 reservadas para candidatos pretos, pardos e indígenas.

O Concurso é executado pelo Núcleo Permanente de Concursos – Comperve, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, exceção à 6ª Etapa disposta no item 1.2. letra “f”. Saiba mais consultando o Edital.

A seleção para os cargos de que trata o Edital será realizada em seis etapas, sendo a primeira a de Prova objetiva de conhecimentos, composta de questões de múltipla escolha, a ser realizada no dia 25 de fevereiro. A seleção prevê ainda teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e exame médico. Todas as etapas têm caráter eliminatório.

Os requisitos para inscrição incluem ter nível médio completo de escolaridade e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. A jornada de trabalho do Guarda Municipal ocorrerá em escalas de 12 x 36, de 24×72 e de 40 horas semanais, esta última com expediente de 08 horas diárias, conforme a necessidade. Outras informações podem ser encontradas no Edital no site www.goianinha.rn.gov.br.