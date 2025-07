PREFEITURA DE GUAMARÉ ARRECADA MAIS DE R$ 18 MILHÕES NO MÊS DE JUNHO

Com orçamento estimado em R$ 219.578.000,00 para o exercício de 2025, a Prefeitura Municipal de Guamaré registrou uma expressiva arrecadação no mês de junho. Segundo dados disponíveis no portal do Banco do Brasil – Setor Público/Transferências Constitucionais, a arrecadação direta no período chegou a R$ 16.353.785,63.

Além desse montante, o município obteve receita adicional de aproximadamente R$ 2,1 milhões referente ao Imposto Sobre Serviços (ISS), além de R$ 198.941,63 (cento e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e um reais, e sessenta e três centavos), creditado referente a complementação do Piso da Enfermagem. Com isso, o total arrecadado em junho ultrapassou R$ 18,6 milhões.

Para acessar os valores detalhados:

Acesse o site: demonstrativos.apps.bb.com.br/arrecadacao-federal/selecao

Digite o nome do beneficiário: GUAMARE (sem acento)

(sem acento) Escolha o período desejado e selecione todos os fundos

Os números divulgados estão sujeitos a atualizações, já que o portal da transparência não realiza atualizações automáticas. É comum que valores sejam ajustados até 10 a 15 dias após o fechamento do mês, conforme o sistema é alimentado.

Além disso, os dados ainda não incluem outras fontes de recursos, como emendas parlamentares estaduais ou federais que possam ter sido destinadas ao município.

NOTA DO BLOG

Dinheiro tem… o que falta é gestão!

É a realidade é preocupante: medicamentos essenciais continuam em falta nas farmácias populares; salários atrasados vêm gerando insegurança entre os servidores municipais; fornecedores reclamam por não receberem pelos serviços prestados.

O cenário é alarmante e contraditório. Como justificar tamanha arrecadação diante de uma rotina marcada por descaso, desorganização e falta de responsabilidade administrativa?

O blog reforça que os recursos existem, estão entrando nos cofres públicos mensalmente, e seriam plenamente suficientes para oferecer dignidade à população de Guamaré, se forem bem gerenciados. A transparência precisa deixar de ser um slogan e passar a ser uma prática real.

