PREFEITURA DE GUAMARÉ ARRECADOU CERCA DE 22 MILHÕES EM JANEIRO DE 2025

A Prefeitura de Guamaré arrecadou no mês de janeiro mais de R$ 22 milhões. Este valor inclui R$ 17.579.061,76 de arrecadação direta, os dados são extraídos portal do Banco do Brasil – Setor Público/Transferências Constitucionais, conforme se observa do link abaixo:

https://demonstrativos.apps.bb.com.br/arrecadacao-federal/selecao

Somado ao mencionado valor, o município recebeu cerca de 4.592.167 milhões, correspondente a valores provenientes do ISS e emendas PIX ao Fundo Municipal de Saúde, recebidas no final de dezembro de 2024 e disponíveis para o presente exercício:

Nº do documento 2024OB040046

Data13/12/2024

Descrição Ordem Bancária (OB) – R$ 1.500.000,00

Nº do documento 2024OB036750

Data13/12/2024

Descrição Ordem Bancária (OB) – R$ 2.500.000,00

Nº do documento 20240B040537

Data13/12/2024

Descrição Ordem Bancária (OB) – R$ R$ 268.355,00

Nº do documento 2024OB012030

Data19/12/2024

Descrição Ordem Bancária (OB) – R$ 323.812,00

NOTA DO BLOG

Os dados apresentados nesta matéria podem sofrer alterações a qualquer momento. Tal mudança se dá devido ao Portal da Transparência não possuir um sistema de atualização automática. Assim, muitas vezes uma informação publicada é modificada em até 10 ou 15 dias depois do fechamento do mês.

Apesar do aumento na arrecadação, há questionamentos sobre a aplicação desses recursos, especialmente considerando que colaboradores das organizações sociais PROMOVE e UNISAU, além de contratados fraudulentamente na forma de MEI, enfrentam dificuldades financeiras. No primeiro mês de gestão, o prefeito fez poucas nomeações, indicando uma disponibilidade de caixa.

Uma audiência sob a intermediação da Justiça do Trabalho já foi realizada para discutir a obrigação do município de Guamaré em pagar seus colaboradores. O município é subsidiário na responsabilidade de cumprir com as obrigações trabalhistas, uma vez que é seu dever a fiscalização da relação.

As organizações sociais alegam que não pagam porque não recebem. A verdade, segundo fontes, é que o município tem dado calote nas empresas.

Esperamos, mas, muito provavelmente o pagamento deverá ocorrer “debaixo de vara”, quando a justiça obrigar ao cumprimento de uma obrigação, na qual aquele que deveria satisfazer, se nega.