PREFEITURA DE GUAMARÉ ARRECADOU QUASE R$ 26 MILHÕES EM FEVEREIRO DE 2025

A Prefeitura de Guamaré arrecadou no mês de FEVEREIRO mais de R$ 15.995.670,49 (quinze milhões, novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta reais, e quarenta e nove centavos) de arrecadação direta. Os dados são extraídos portal do Banco do Brasil – Setor Público/Transferências Constitucionais, conforme se observa do link abaixo:

https://demonstrativos.apps.bb.com.br/arrecadacao-federal/selecao

Somado ao mencionado valor acima, o município recebeu cerca de R$ 8,5 milhões (oito milhões e meio), correspondente ao IPTU industrial no final do mês de janeiro de 2025, disponíveis para o presente exercício. Somando-se ao valor de R$ 1.5 milhão (hum milhão e meio), provenientes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Totalizando cerca de R$ 25.995.670,49.

NOTA DO BLOG

Os dados apresentados nesta matéria podem sofrer alterações a qualquer momento. Tal mudança se dá devido ao Portal da Transparência não possuir um sistema de atualização automática. Assim, muitas vezes uma informação publicada é modificada em até 10 ou 15 dias depois do fechamento do mês.

Apesar do aumento na arrecadação referente ao mesmo mês do ano anterior, há questionamentos da população sobre a aplicação desses recursos, especialmente considerando que colaboradores das organizações sociais PROMOVE e UNISAU, além de contratados fraudulentamente na forma de MEI, enfrentam dificuldades financeiras sem ter como pagar o aluguel, a luz e o supermercado.