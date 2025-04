PREFEITURA DE GUAMARÉ ASSINA CONVÊNIO COM A FETARN POR R$ 442 MIL

A Prefeitura de Guamaré assinou convênio com a FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FETARN. CNPJ Nº: 08.428.138/0001-06, tendo como objeto o Desenvolvimento Rural Sustentável com Ênfase no Fortalecimento Sócio Econômico e Soberania Alimentar do Município de Guamaré/RN, conforme detalhado no Plano de Trabalho, pelo o valor total estimado: R$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais). Vigência: Vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciado na data de assinatura.

