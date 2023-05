Prefeitura de Guamaré beneficia mensalmente quase 2 mil famílias com o ‘Programa Renda Cidadã’

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o propósito de implementar as políticas públicas de apoio às famílias que vivem abaixo da linha de pobreza, continua beneficiando mensalmente quase 2 mil famílias do município com o Programa Renda Cidadã.

Mensalmente essas famílias passam a receber um cartão para compras no comércio local com o valor de R$: 205,00, as famílias contempladas são regulamentadas por lei, o programa tem um impacto positivo no comércio local, com a injeção de quase R$: 400.000,00 (quatrocentos mil reais) mensalmente.

Ressaltando que a cada período de 12 meses verificará as condições e critérios para permanência da família no programa.

O Programa é um benefício eventual destinado às famílias e pessoas com renda de um salário mínimo ou renda per capita familiar inferior ou igual a ¼ (um quarto) do salário mínimo e/ou com impossibilidades de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais que provoquem riscos e fragilize a manutenção da unidade familiar, a sobrevivência de seus membros ou a manutenção da pessoa, para isso, a família ou pessoa beneficiada deverá estar cadastrada no Programa Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal atualizado, e residir no município há pelo menos cinco anos (exceto nos casos de calamidade pública).

“O cartão Renda Cidadã veio em boa hora para muitas famílias aqui em Guamaré, incluindo a minha. O valor me garante a certeza de uma vida mais digna com meus filhos, com alimentação e a possibilidade de poder adquirir artigos básicos no mercadinho, que fica próximo a minha casa. Quero agradecer ao prefeito Arthur Teixeira por manter uma conquista do povo”. Comentou a dona de casa, Josefa de Souza