Prefeitura de Guamaré celebra o feriado da Independência com Semana da Pátria

Com o tema “Brava Gente Brasileira”, a Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realiza de 1 a 7 de setembro, a Semana da Pátria. O diferencial esse ano, serão os desfiles cívicos que acontecerão em praticamente todas as comunidades onde existe uma escola municipal, com o objetivo de que os pais e moradores possam ser prestigiados de uma forma mais abrangente.

E no dia 7 de Setembro, acontece o tradicional desfile cívico com representações das Escolas, Instituições e das Polícias Civil, Militar e da Guarda Municipal, em frente à Prefeitura de Guamaré.

Confira a programação:

01.09 – Caminhada Cívica

Manhã – Centro de Educação Olindina Vieira Olegário (Guamaré)

7:00h – Hasteamento das bandeiras, seguido de caminhada cívica pelas ruas próximas à escola.

Tarde – Centro de Educação Jesuíno Vieira de Melo (Ponta de Salina)

16:00h – Ato cívico, seguido de Caminhada cívica nas ruas da comunidade escolar.

Participação: Banda Marcial Vicente Ferreira de Brito.

04.09 – Cortejo Cívico

Centro de Educação Maria do Socorro de Melo e Centro de Educação Jessé Pinto Freire (Baixa do Meio)

7:00h – Hasteamento das bandeiras, seguida de cortejo cívico pelas ruas do distrito.

Centro de Educação Sebastiana Ricardo, Centro de Educação Maria Madalena e Escola Estadual Nádia Câmara (Baixa do Meio)

16:00h – Ato Cívico seguido de cortejo cívico pelas ruas do distrito.

05.09 – Cortejo Cívico

Manhã – Centro de Educação Francisca Freire, Centro de Educação Benvinda Nunes e Escola Estadual Monsenhor Joaquim Honório (Guamaré)

7:00h – Hasteamento das bandeiras seguido de cortejo cívico pelo centro da cidade.

Tarde – Centro de Educação Antônio Theodorico e Centro de Educação José Silvino (Salina da Cruz)

16:00h – Ato Cívico seguido de cortejo cívico pelas ruas da comunidade.

Tarde – Centro de Educação Bibiano Xavier (Assentamento Santa Paz)

16:00h – Ato Cívico seguido de cortejo cívico pelas ruas da comunidade.

Tarde -Centro de Educação Francisco Maciel (Assentamento Santa Maria III);

16:00h – Ato Cívico seguido de cortejo cívico pelas ruas da comunidade;

06.09 – Caminhada Cívica

Manhã

7:00h – Centro de Educação Professor João Batista (Mangue Seco)

8:00h – Centro de Educação Pedro Guilherme (Lagoa Doce)

9:00h – Centro de Educação José Nunes (Assentamento Lagoa de Baixo)

Hasteamento das bandeiras seguido de cortejo cívico pelas ruas da comunidade.

Tarde

Centro de Educação Luíza Ferreira e Centro de Educação Monsenhor José Tibúrcio (Lagoa Seca)

16:00h – Ato cívico seguido de cortejo cívico pelas ruas da comunidade.

Centro de Educação Luiz Cândido (Assentamento Umarizeiro)

16:00h – Ato Cívico seguido de cortejo cívico pelas ruas da comunidade.

Manhã

07.09 – Momento Cívico alusivo ao Sete de Setembro (Sede da Prefeitura)

7h30 – Hasteamento das bandeiras e desfile cívico

Pelotão de honra das escolas municipais; Telecentro; NUMEESP; Polo UAB; Biblioteca; PES; PROAERTE; Pelotão da equipe da Educação; Pelotão da Polícia Civil; Pelotão da Polícia Militar; Pelotão da Guarda Municipal;

Com a participação da Banda Marcial Vicente Ferreira de Brito.

Assecom/PMG