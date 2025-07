A Prefeitura de Guamaré contratou a empresa de Maria Eduarda Construções e Serviços Eireli – CNPJ/MF nº 24.839.909/0001-04, com o objeto: contratação de empresa especializada do ramo pertinente destinada a execução da obra de urbanização e reforma da orla da Rua Rio Aratuá no município de Guamaré, pelo o valor de R$ 1.538.979,00 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais).

Clique aqui: Contrato – Maria Eduarda Construções – Obra Orla – 2025

Post Views: 90