PREFEITURA DE GUAMARÉ CONTRATA IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

A Prefeitura de Guamaré contratou por termo de INEXIGIBILIDADE de licitação nº 027/2025, a locação de imóvel de propriedade de ELTON DA SILVA AVELINO – situado a Avenida do Futebol, n° 16, centro, Baixa do Meio, Guamaré/RN, para o funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, pelo valor global de R$: 30.000,00 (Trinta mil reais). O ato foi publicado nesta segunda-feira (05), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN).

Clique aqui: Contratação de IMÓVEL por INEXIGIBILIDADE – 2025

