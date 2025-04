PREFEITURA DE GUAMARÉ CONTRATA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DOS CRAS POR R$ 103 MIL

A Prefeitura de Guamaré contratou por dispensa de licitação a empresa MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 24.839.909/0001-04, para serviços de manutenção/melhoria predial no CRAS CENTRO e CRAS BAIXA DO MEIO a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social no município de Guamaré/RN, pelo o valor Total: R$ 103.794,54 (Cento e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

