PREFEITURA DE GUAMARÉ CONTRATA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR R$ 10.500,00

A Prefeitura de Guamaré contratou a empresa ALDO MELO DO NASICIMENTO-ME – Inscrita sob CNPJ: 14.888.205/0001-60 – para prestar de serviços de Arbitragem (modalidade Beach Soccer) durante a realização do Torneio Interiorano de Beach Soccer, em Lagoa Doce, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Guamaré, por valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

NOTA DO BLOG

Toda premiação do torneio: Campeão: R$ 3.000 – Vice-campeão: R$ 2.000.

Clique aqui: CONTRATO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM – LAGOA DOCE 2025