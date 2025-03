PREFEITURA DE GUAMARÉ CONTRATA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FEDERAÇÃO DE SURF POR R$ 123 MIL

A Prefeitura de Guamaré contratou por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a Federação de Surf do Estado do Rio Grande do Norte, inscrita sob CNPJ Nº: 05.464.980/0001-05, pelo o valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais). A contratação tem por objetivo cota de patrocínio para o evento Urca Challenger.

OUrca Challenge; é um evento exclusivo surfistas convidados em desafio às ondas gigantes da Urca do Minhoto, que tem a bancada localizada a cerca de 30 quilômetros da Praia do Minhoto. O ato da contratação foi publicado na Edição desta sexta-feira (28), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN).