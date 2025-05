A Prefeitura de Guamaré contratou por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO através do Processo nº: 1.460/2025, o imóvel de propriedade de Francisco Muniz Teodoro, pelo o valor mensal: 5.000,00 (cinco mil reais). A locação do imóvel fica situada à Rua Monsenhor José Tibúrcio, nº 912, Centro, Guamaré, e servirá para funcionamento do Centro Especializado de Reabilitação (CER), nas modalidades física e auditiva.

Clique aqui: Contrato de Inexigibilidade de Licitação nº 034.2025

Post Views: 77