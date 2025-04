PREFEITURA DE GUAMARÉ DISTRIBUI 8 TONELADAS DE PEIXES PARA POPULAÇÃO, MANTENDO A TRADIÇÃO DA SEMANA SANTA

Com o objetivo de garantir alimento na mesa de quem mais precisa durante o período da Semana Santa, a Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta quarta-feira (16), a entrega dos peixes da Semana Santa 2025.

A ação teve início às 7h da manhã e beneficiou cerca de 4 mil famílias cadastradas no Cadastro Único de acordo com os critérios de elegibilidade e de proteção estabelecidos pelo respectivo programa. No total, foram distribuídas 8 toneladas de pescado em mais uma importante iniciativa de segurança alimentar. Cada família recebeu 2 kg de peixe que garantem o almoço tradicional da Sexta-feira Santa.

A entrega do peixe é uma tradição e reflete o cuidado e o compromisso da Prefeitura de Guamaré com as famílias guamareenses. Especialmente com aquelas que mais precisam. A entrega abrange toda extensão territorial do município, como a sede em Guamaré, Baixa do Meio e Comunidades rurais.

A logística de distribuição do alimento foi realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social. Todo planejamento e trabalho da secretaria foi para garantir que nenhuma família ficasse sem receber o peixe da Sexta-feira Santa.

Segundo o prefeito Hélio Willamy, “Garantir o alimento na mesa das famílias em situação de vulnerabilidade social, é promover dignidade e respeito. A sexta-feira santa, é um momento que cada família se reúne para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É gratificante poder como prefeito manter essa tradição com a entrega do pescado, e garantir alimento saudável na mesa das nossas famílias”, comentou.

